Як продовжити термін служби авто: 7 простих, але дієвих порад

Якщо не дотримуватись цих порад, двигуну та кузову прийде кінець

Якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль їздив довго і не ламався, його потрібно правильно та дбайливо експлуатувати. Це механізм, який складається з багатьох компонентів, тому тут потрібен не тільки своєчасний огляд.

Водійські навички та ставлення до автомобіля відіграють чи не головну роль. Сьогодні "Телеграф" розповість про 10 простих, але дієвих методів, як продовжити термін служби транспортного засобу.

Купіть або орендуйте гараж

Тримати автомобіль на вулиці — це найгірше, що можна зробити зі своєю машиною. Через екстремальні температури влітку лакофарбове покриття може тріскати і вигорати, взимку через опади та вологість кузов автомобіля буде ржавіти.

Прочитайте інструкцію

Погодьтесь, що мало хто з водіїв після купівлі автомобіля читає інструкцію від виробника. Проте це таки потрібно робити. Адже тільки так ви дізнаєтесь, як саме машина сигналізує про несправність, і які сторонні звуки про це можуть свідчити.

Обирайте хороші дороги

Якщо ви регулярно користуєтесь поганими за якістю дорогами, дуже страждає ходова частина автомобіля. Звісно, є ситуації, коли цього не уникнути, але коли є можливість об’їхати погану ділянку, накрутивши декілька зайвих кілометрів, не економте.

Слідкуйте за якістю та рівнем оливи у двигуні

Будь-який двигун не скаже "дякую" своєму власнику, якщо він працюватиме на неякісному, густому чи холодному мастилі. Тому обов’язково потрібно стежити за його станом та рівнем у двигуні, і не забувати прогрівати машину, навіть якщо ви дуже спішите. Це як серце в організмі — чим краще ви дбаєте про нього, тим більше років воно прослужить.

Ще одне — потрібно уникати поїздок на короткі відстані, коли автомобіль працює лише декілька хвилин. Це дуже йому шкодить. Тому деколи у магазин 100 метрів краще пройтись пішки.

Не залишайте машину надовго у гаражі чи на стоянці

Автомобіль, яким не користуються, швидко старіє та вкривається корозією. Також псуються колеса, різко розряджається акумулятор. Тому варто хоча б раз на 10 днів виїздити кудись своїм автомобілем.

Порожній бак — смерть для двигуна

Коли автомобіль часто приводиться в рух з порожнім баком, на його дні накопичуються домішки з пального. Форсунки, насос та паливний фільтр засмічуються. Це призводить до несправностей. Тому краще постійно підтримувати оптимальний рівень пального у баку.

Не допускайте розряджання акумулятора

Сьогодні за хороший автомобільний акумулятор потрібно викласти чималу суму. І, щоб не купувати новий постійно, дбайте про його зарядку. Наприклад, якщо він довго буде розрядженим, акумулятор вже не врятувати. Навіть коли машина стоїть, деякі механізми споживають заряд акумулятора. Це ще одна причина того, щоб регулярно виїздити кудись машиною.

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