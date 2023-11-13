В Україні з'явиться пальне яскраво червоного кольору: навіщо його фарбуватимуть

Також один із видів палива стане яскраво зеленим

Уже цього місяця в Україні з’явиться пальне червоного кольору. Щоправда, це зовсім не новий вид палива.

До наявного дизелю просто додадуть барвник яскраво червоного кольору. Про це розповіли у Міноборони України.

Для чого фарбувати пальне?

Постачальників змусять маркувати дизельне паливо для Збройних Сил України за допомогою кольору. Про постачання такого виду уже домовились, воно почне надходити до ЗСУ уже наприкінці листопада.

На думку чиновників з Міноборони, це дозволить краще відслідковувати дизель, який закуповували для потреб армії. Тому що в Україні не рідкісними є випадки незаконного перепродажу. Також на місцях часто таке пальне змішують та розбавляють. Тепер воно матиме яскравий колір, отже, його не можна буде розбавити настільки, щоб колір зник.

Бензин фарбуватимуть у зелений колір. У Міноборони зазначають, що у підсумку цих нововведень ціна на автозаправках не зміниться.

Цікаво, що у коментарях під дописом думки людей щодо цього розділились. Одні вважають, що це нормальна практика, яка існує роками в деяких країнах, зокрема в Ізраїлі. Інші — що це не допоможе, потрібно не фарбувати паливо, а ставити GPS датчики контролю рівня його використання як в розвинутих країнах.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям дозволили здавати на права без автошколи.