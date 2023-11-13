В Украине появится топливо ярко-красного цвета: зачем его будут красить
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Также один из видов топлива станет ярко зеленым.
Уже в этом месяце в Украине появится топливо красного цвета. Правда, это совсем не новый вид топлива.
К имеющемуся дизелю просто добавят краситель ярко красного цвета. Об этом рассказали в Минобороны Украины.
Зачем красить горючее?
Поставщиков заставят маркировать дизельное топливо для Вооруженных сил Украины с помощью цвета. О поставках такого вида уже договорились, оно начнет поступать в ВСУ уже в конце ноября.
По мнению чиновников из Минобороны, это позволит лучше отслеживать дизель, закупаемый для нужд армии. Потому что в Украине не редки случаи незаконной перепродажи. Также на местах часто такое топливо смешивают и разбавляют. Теперь оно будет иметь яркий цвет, следовательно, его нельзя будет разбавить настолько, чтобы цвет исчез.
Бензин будут красить в зеленый цвет. В Минобороны отмечают, что в результате этих нововведений цена на топливо не изменится.
Интересно, что в комментариях под сообщением мнения людей по этому поводу разделились. Одни считают, что это нормальная практика, которая существует годами в некоторых странах, в частности, в Израиле. Другие – что это не поможет, нужно не окрашивать топливо, а ставить GPS датчики контроля уровня его использования как в развитых странах.
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