В Украине появится топливо ярко-красного цвета: зачем его будут красить

Также один из видов топлива станет ярко зеленым.

Уже в этом месяце в Украине появится топливо красного цвета. Правда, это совсем не новый вид топлива.

К имеющемуся дизелю просто добавят краситель ярко красного цвета. Об этом рассказали в Минобороны Украины.

Зачем красить горючее?

Поставщиков заставят маркировать дизельное топливо для Вооруженных сил Украины с помощью цвета. О поставках такого вида уже договорились, оно начнет поступать в ВСУ уже в конце ноября.

По мнению чиновников из Минобороны, это позволит лучше отслеживать дизель, закупаемый для нужд армии. Потому что в Украине не редки случаи незаконной перепродажи. Также на местах часто такое топливо смешивают и разбавляют. Теперь оно будет иметь яркий цвет, следовательно, его нельзя будет разбавить настолько, чтобы цвет исчез.

Бензин будут красить в зеленый цвет. В Минобороны отмечают, что в результате этих нововведений цена на топливо не изменится.

Интересно, что в комментариях под сообщением мнения людей по этому поводу разделились. Одни считают, что это нормальная практика, которая существует годами в некоторых странах, в частности, в Израиле. Другие – что это не поможет, нужно не окрашивать топливо, а ставить GPS датчики контроля уровня его использования как в развитых странах.

Как сообщал Телеграф ранее, украинцам разрешили сдавать на права без автошколы.