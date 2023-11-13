Как продлить срок службы авто: 7 простых, но действенных советов

Если не следовать этим советам, двигателю и кузову придет конец

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль ездил долго и не ломался, его нужно правильно и бережно эксплуатировать. Это механизм, состоящий из многих компонентов, поэтому здесь требуется не только своевременный осмотр.

Водительские навыки и отношение к автомобилю играют едва ли не главную роль. "Телеграф" рассказывает о 10 простых, но действенных методах, как продлить срок службы транспортного средства.

Купите или арендуйте гараж

Держать автомобиль на улице – это самое худшее, что можно сделать со своей машиной. Из-за экстремальных температур летом лакокрасочное покрытие может трескаться и выгорать, зимой из-за осадков и влажности кузов автомобиля будет ржаветь.

Прочтите инструкцию

Согласитесь, что немногие из водителей после покупки автомобиля читают инструкцию от производителя. Однако это нужно делать. Ведь только так вы узнаете, как машина сигнализирует о неисправности, и какие посторонние звуки об этом могут свидетельствовать.

Выбирайте хорошие дороги

Если вы регулярно пользуетесь плохими по качеству дорогами, очень страдает ходовая часть автомобиля. Конечно, есть ситуации, когда этого не избежать, но когда есть возможность объехать плохой участок, накрутив несколько лишних километров, не экономьте.

Следите за качеством и уровнем масла в двигателе

Любой двигатель не скажет "спасибо" своему владельцу, если он будет работать на некачественном, густом или холодной масле. Поэтому обязательно нужно следить за его состоянием и уровнем в двигателе, и не забывать прогревать машину, даже если вы очень спешите. Это как сердце в организме – чем лучше вы заботитесь о нем, тем больше лет оно прослужит.

Еще одно – нужно избегать поездок на короткие расстояния, когда автомобиль работает всего несколько минут. Это ему очень вредит. Поэтому иногда в магазин 100 метров лучше пройти пешком.

Не оставляйте машину надолго в гараже или на стоянке

Автомобиль, которым не пользуются, быстро стареет и покрывается коррозией. Также портятся колеса, резко разряжается аккумулятор. Поэтому стоит хотя бы раз в 10 дней выезжать куда-нибудь на своем автомобиле.

Пустой бак – смерть для двигателя

Когда автомобиль часто приводится в движение с пустым баком, на его дне скапливаются примеси из горючего. Форсунки, насос и топливный фильтр засоряются. Это приводит к неисправностям. Поэтому лучше постоянно поддерживать оптимальный уровень топлива в баке.

Не допускайте разрядки аккумулятора

Сегодня за хороший автомобильный аккумулятор нужно выложить немалую сумму. И, чтобы не покупать новый постоянно, заботьтесь о его зарядке. К примеру, если он долго будет разряжен, аккумулятор уже не спасти. Даже когда машина стоит, некоторые механизмы потребляют заряд аккумулятора. Это еще одна причина, чтобы регулярно выезжать куда-то машиной.

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