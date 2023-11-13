У Києві зміниться схема руху одного з автобусних маршрутів: карта
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Пасажирів просять уважно поставитися до цієї інформації
Починаючи з середи, 15 листопада, у столиці зміненим маршрутом почне курсувати автобус №41-Д. Схему руху було складено з урахуванням результатів вивчення пасажиропотоку.
Пасажирів просять уважно планувати свій маршрут із урахуванням внесених змін. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".
Так, із середи, 15 листопада, автобус № 41-Д курсуватиме за зміненою схемою, яка була організована після вивчення пасажиропотоку на маршруті. Це дозволить покращити обслуговування клієнтів "Київпастрансу".
Рух автобусів буде організовано за такою схемою:
- станція метро "Героїв Дніпра" — проспект Оболонський — вулиця Героїв Дніпра — вулиця Полярна — площа Тараса Шевченка — проспект Литовський — вулиця Дніпроводська — селище ДВС.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві на цілий місяць обмежать рух на одній із дільниць: причини та карта. Так, рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено починаючи з 8 листопада до 10 грудня. Таким чином цією ділянкою дороги більше місяця неможливо буде проїхати.