У Києві зміниться схема руху одного з автобусних маршрутів: карта

Пасажирів просять уважно поставитися до цієї інформації

Починаючи з середи, 15 листопада, у столиці зміненим маршрутом почне курсувати автобус №41-Д. Схему руху було складено з урахуванням результатів вивчення пасажиропотоку.

Пасажирів просять уважно планувати свій маршрут із урахуванням внесених змін. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".

Так, із середи, 15 листопада, автобус № 41-Д курсуватиме за зміненою схемою, яка була організована після вивчення пасажиропотоку на маршруті. Це дозволить покращити обслуговування клієнтів "Київпастрансу".

Рух автобусів буде організовано за такою схемою:

станція метро "Героїв Дніпра" — проспект Оболонський — вулиця Героїв Дніпра — вулиця Полярна — площа Тараса Шевченка — проспект Литовський — вулиця Дніпроводська — селище ДВС.

Схема руху автобусів № 41-Д

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві на цілий місяць обмежать рух на одній із дільниць: причини та карта. Так, рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено починаючи з 8 листопада до 10 грудня. Таким чином цією ділянкою дороги більше місяця неможливо буде проїхати.