Оплачувати проїзд по Києву будуть "через раз": з 4 жовтня вводяться нові правила оплати

Списуватимуть гроші з картки за проїзд інакше

У Києві з 4 жовтня запроваджується нова система списування грошей під час оплати за проїзд банківською карткою у громадському транспорті. Зміни торкнуться як мешканців, так і гостей столиці.

Докладно про те, які зміни відбудуться при оплаті за проїзд, розповіла влада міста. Подробиці з’явилися на Київ Цифрової у Facebook.

Нововведення в оплаті з 4 жовтня

Відтепер при оплаті проїзду у міському транспорті банківською картою кожні два платежі об’єднуватимуться. Тобто, якщо людина розраховується за проїзд за допомогою пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, оплата буде списуватись за кожні дві подорожі протягом дня. Якщо протягом дня була тільки одна поїздка, то оплата буде списана в кінці дня — після 21:00.

Влада міста акцентувала увагу на тому, що банківською картою можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо людина платить за свого супутника, рекомендовано скористатися пластиковою транспортною карткою або QR-квитками. Оплата таких квитків залишається без змін.

Як довести контролеру, що проїзд сплачено?

При оплаті проїзду банківською карткою необхідно назвати контролеру останні 4 цифри номера картки. Якщо проїзд сплачено через Apple Pay або Google Pay, потрібно назвати 4 останні цифри віртуального рахунку в Wallet. Якщо ви оплачуєте проїзд QR-квитком або пластиковою транспортною карткою, контролер просканує їх своїм пристроєм, що зчитує.

Влада міста зазначає, що записи в Цифровому про використання квитків та поїздок створені лише для зручності пасажирів. Їхнє відображення в додатку може відбуватися із затримкою. Якщо контролер вимагає показати запис та відмовляється від інших доказів, можна подати скаргу на гарячу лінію Київпастрансу: 0 800 504 411.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві під час ремонтних робіт обрушився міст на Дегтярівському шляхопроводі, який вже кілька місяців перебуває на реконструкції.