Падіння мосту в Києві: у прокуратурі відкрили справу і розповіли нові подробиці

У межах провадження будуть призначені експертизи

За фактом обрушення конструкцій на об’єкті будівництва шляхопроводу по вулиці Дегтярівській та вулиці О. Довженка у Шевченківському районі столиці розпочато досудове розслідування. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, 30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки остання втратила рівновагу, зламалася посередині та впала на сусідню конструкцію. Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину. Обійшлось без жертв та постраждалих.

Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації "Київавтодор" проводить ТОВ "Ростдорбуд" із залученням субпідрядних організацій.

У прокуратурі підкреслили, що на цей час проведено огляд місця події, опитано працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт — комунальної корпорації "Київавтодор". У межах провадження будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій. Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснює Шевченківське УП ГУ НП в м. Києві.

Дегтярівський міст

Також у прокуратурі повідомили, що дії службових осіб підрядної організації ТОВ "Ростдорбуд" перевіряються в межах ще одного кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними у 2021-2023 роках на проведення капітального ремонту доріг та шляхопроводів у м. Києві шляхом завищення вартості виробів, проведення неякісних робіт та поставлення неякісних матеріалів. У даному кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії та тривають судові експертизи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з’явилося відео, на якому людина, схожа на власника компанії-підрядника "Ростдорбуд", депутата одеської міськради від партії мера Геннадія Труханова Юрія Шумахера, святкує свій день народження. У костюмі давньоримського імператора Гая Юлія Цезаря він розгулював по заміському клубу, ледве тримаючись на ногах.