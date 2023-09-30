Блогер та спеціаліст з мостів Анна Мінюкова розповіла, що думає про аварію на Дегтярівському мосту

Завчасно вибачаюсь, що я без тупого популізму. По типу "не залишилося фахівців, все розікрали, хто відповість, 920 млн грн пропали, міст впав і т.д.".

1. Шляхопровід виведений з експлуатації, наразі місто не несе відповідальності за стан обʼєкту. Для ясності — у Кличка нічого не падало!

2. Це будівельний майданчик, а не обʼєкт завершеного будівництва. Чи може падати щось на будівельному майданчику? Так, може.

3. Цими вихідними відбувалось встановлення балок шляхопроводу. Скоріш за все не були враховані монтажні навантаження при монтажі, ефект доміно у дії. Для тупих — ні міст, ні шляхопровід не падав.

4. Мостові балки це звичайно не дешева річ, але ШІСТЬ балок ніяк не коштують 1 млрд про який всі пишуть. Подивіться вартість на сайті виробника.

5. Для підрядника будівництво це бізнес з відповідними ризиками. Часто буває так, що по якомусь з обʼєктів виходить мінус — у цьому випадку мінус шість балок.

Джерело: допис Мінюкової в Facebook