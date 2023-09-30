Момент падіння мосту у Києві потрапив на відео: кадри очевидців

У Києві обрушилися прольоти моста, що реконструюється

У Києві в суботу, 30 вересня, вдень обвалився міст Дегтярівського шляхопроводу, що знаходився на реконструкції. При цьому момент обвалення конструкції, що зводилася, потрапив на відеореєстратор.

Виходячи з опублікованого відео, впали секції мосту, прокладені над автошляхом по вул. Довженка. При цьому через те, що територія реконструкції була будівельним майданчиком, жодні сторонні у вигляді пішоходів чи автомобілістів не постраждали. Також відсутня інформація про постраждалих будівельників.

Будівництво нового мосту на Дегтярівському шляхопроводі розпочали цього літа, а точніше 13 червня. Завершити масштабну реконструкцію транспортної розв’язки планували 30 листопада.

У рамках реконструкції планувалося повністю замінити Дегтярівський міст: нова споруда мала стати на метр вище демонтовано], ширина моста за планами мала збільшитися з 28 до 40 метрів, що дозволило б облаштувати велосипедні доріжки та комфортабельні тротуари для пішоходів.

Варто зазначити, що у Києві вже не перший десяток років існує проблема з аварійними мостами та морально і технічно застарілими транспортними розв’язками. І якщо в ряді випадків проблему намагаються вирішити (як це сталося з проблемною реконструкцією Дегтярівського шляхопроводу), то, наприклад, з сусідньою йому Шулявською транспортною розв’язкою ситуація затягується.