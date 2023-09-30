Момент падения моста в Киеве попал на видео: кадры очевидцев

В Киеве обрушились пролеты реконструируемого моста

В Киеве в субботу, 30 сентября, днем обвалился реконструируемый мост Дегтяревского путепровода. При этом момент обрушения возводимой конструкции попал на видеорегистратор.

Исходя из опубликованного видео, рухнули секции моста, проложенные над автодорогой по ул. Довженко. При этом ввиду того, что территория реконструкции являлась строительной площадкой, никакие посторонние в виде пешеходов или автомобилистов не пострадали. Также отсутствует информация о пострадавших строителях.

Строительство нового моста на Дегтяревском путепроводе начали этим летом, а точнее 13 июня. Завершить масштабную реконструкцию транспортной развязки планировали 30 ноября.

В рамках реконструкции планировалось полностью заменить Дегтяревский мост: новое сооружение должно было стать на метр выше демонтированного, ширина моста по планам должна была увеличиться с 28 до 40 метров, что позволило бы обустроить велосипедные дорожки и комфортабельные тротуары для пешеходов.

Стоит отметить, что в Киеве уже не первый десяток лет существует проблема с аварийными мостами и морально и технически устаревшими транспортными развязками. И если в ряде случаев проблему пытаются решить (как это произошло с оказавшейся проблемной реконструкцией Дегтяревского путепровода), то, к примеру, с соседней ему Шулявской транспортной развязкой ситуация затягивается.