Блогер и специалист по мостам Анна Минюкова рассказала, что думает об аварии на Дегтяревском мосту

Заранее извиняюсь, что я без тупого популизма. По типу "не осталось специалистов, все разворовали, кто ответит, 920 млн грн пропали, мост упал и т.д.".

1. Путепровод выведен из эксплуатации, в настоящее время город не несет ответственности за состояние объекта. Для ясности – у Кличко ничего не падало!

2. Это строительная площадка, а не объект завершенного строительства. Может ли падать что-нибудь на строительной площадке? Да, может.

3. В эти выходные происходило установление балок путепровода. Скорее всего, не были учтены монтажные нагрузки при монтаже, эффект домино в действии. Для тупых – ни мост, ни путепровод не падал.

4. Мостовые балки это конечно не дешевая вещь, но ШЕСТЬ балок никак не стоят 1 млрд о котором все пишут. Посмотрите стоимость на сайте производителя.

5. Для подрядчика строительство это бизнес с соответствующими рисками. Часто бывает так, что по какому-то из объектов получается минус – в этом случае минус шесть балок.

Источник: пост Минюковой в Facebook