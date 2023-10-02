Падение моста в Киеве: в прокуратуре открыли дело и рассказали новые подробности

В рамках производства будут назначены экспертизы

По факту обрушения конструкций на объекте строительства путепровода по улице Дегтяревской и А. Довженко в Шевченковском районе столицы начато досудебное расследование. Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия) УК Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок. Около 16:20 при установке седьмой балки последняя потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию. После этого началась цепная реакция, повлекшая повреждение ранее установленных мостовых балок и их падение на проезжую часть. Обошлось без жертв и пострадавших.

Согласно материалам следствия, реконструкцию путепровода по заказу коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводит ООО "Ростдорстрой" с привлечением субподрядных организаций.

В прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены работники строительной компании, которые проводили работы, и заказчика работ — коммунальной корпорации "Киевавтодор". В рамках производства будут назначены экспертизы по установлению причин и обстоятельств обрушения строительных конструкций. Следственные действия продолжаются. Досудебное расследование осуществляется Шевченковским УП ГУ НП в г. Киеве.

Дегтяревский мост

Также в прокуратуре сообщили, что действия должностных лиц подрядной организации ООО "Ростдорстрой" проверяются в рамках еще одного уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными в 2021-2023 годах на проведение капитального ремонта дорог и путепроводов в Киеве путем завышения стоимости изделий, проведения некачественных работ и поставки некачественных материалов. В данном уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия и продолжаются судебные экспертизы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилось видео, на котором человек, похожий на владельца компании-подрядчика "Ростдорстрой", депутата одесского горсовета от партии мэра Геннадия Труханова Юрия Шумахера, отмечает свой день рождения. В костюме древнеримского императора Гая Юлия Цезаря он разгуливал по загородному клубу, едва держась на ногах.