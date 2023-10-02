Пока в Киеве разваливался мост, владелец компании-подрядчика веселился в образе древнего римлянина (видео)

Реакция украинцев не заставила себя долго ждать

В сети появилось видео, на котором человек, похожий на владельца компании-подрядчика "Ростдорстрой", депутата одесского горсовета от партии мэра Геннадия Труханова Юрия Шумахера, празднует свой день рождения. В костюме древнеримского императора Гая Юлия Цезаря он разгуливал по загородному клубу, еле держась на ногах.

Об этом пишет "Инсайдер", публикуя соответствующие видео. При этом внимание журналистов привлекли не столько подробности празднования, сколько недавняя ситуация с обрушением балок путепровода на улице Дегтяревской в Киеве. Компания-подрядчик в данном случае — тот самый "Ростдорстрой", владелец которой в день инцидента развлекается на свое 50-летие.

"По всей видимости, девать деньги некуда, поэтому местные олигархи во время войны отрываются как могут… На видео видно, как самого Шумахера везут на "колеснице"- деревянном прототипе гироскутера. Шумахер едва держится на ногах, как и злополучный кран на роковой стройке моста в Киеве", — отмечают журналисты.

Реакция соцсетей

В соцсетях уже отреагировали на видео с праздника и дали оценку такому поведению.

Отметим, что 30 сентября в Киеве обрушился мост Дегтяревском путепроводе, который реконструируют уже в течение нескольких месяцев. В местных пабликах соцсетях сообщали, что в тот день случилось обрушение сразу нескольких пролетов. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. К слову, ремонтные работы планировали завершить до конца текущего года, но этот инцидент внес свои коррективы.

В то же время в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на сообщение "Ростдорстроя" сообщили, что ситуация на строительной площадке Дегтяревского путепровода не повлияет на стоимость реконструкции. Исполнитель ликвидирует последствия за свой счет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, инфраструктурный блогер Павел Авдокушин был на месте буквально за несколько минут до того, как произошел обвал. В сети он рассказал, как это происходило.