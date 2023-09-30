Все шло по плану: очевидец в деталях рассказал о падении моста в Киеве

Блогер был на месте происшествия в момент обвала

В субботу, 30 сентября, в Киеве рухнули балки на Дегтяревском путепроводе, что вызвало небывалый резонанс в сети. А тем временем появились новые детали происшествия.

Как сообщил инфраструктурный блогер Павел Авдокушин в Facebook, он присутствовал на месте и отключил камеру за несколько минут до того, как произошло обрушение.

По его словам, после этого он услышал возгласы за спиной и обернулся лишь для того, чтобы увидеть, как седьмая балка "сыграла" и сложилась пополам, рухнув на соседнюю. Затем случился эффект домино и все они в конечном итоге рухнули под своим весом в 37 тонн.

"Почему так произошло и кто виноват – на эти вопросы пусть отвечает экспертиза. Пока не будет всесторонней проверки, винить кого-нибудь или что-то некорректно. Вариантов может быть достаточно много, но любой из них должен быть экспертно доказан", — написал он.

Авдокушин добавил, что подобного рода 36-метровые балки в Украине используются лишь второй раз, однако все они проходят соответствующую сертификацию перед тем, как быть установлены. То же касается и проектов мостов.

Блогер также опроверг версию о разрыве цепи, а также обратил внимание, что на фото с места происшествия видно, что они целы. Также он подчеркнул, что некоторые пользователи сети говорили, что балки ставят слишком быстро, однако на самом деле все делали свою работу согласно графику, без перекуров и суеты.

Напомним, в Киеве уже много лет существует проблема с аварийными мостами и транспортными развязками. К примеру, на соседней к Дегтяревскому мосту Шулявской транспортной развязке ситуация с ремонтом затягивается.