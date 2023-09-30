Все йшло за планом: очевидець у деталях розповів про падіння моста у Києві

Блогер був на місці події в момент обвалу

У суботу, 30 вересня, у Києві впали балки на Дегтярівському шляхопроводі, що викликало небувалий резонанс у мережі. Тим часом з’явилися нові деталі події.

Як повідомив інфраструктурний блогер Павло Авдокушин у Facebook, він був присутній на місці та відключив камеру за кілька хвилин до того, як стався обвал.

За його словами, після цього він почув вигуки за спиною та обернувся лише для того, щоб побачити, як сьома балка "зіграла" і склалася навпіл, звалившись на сусідню. Потім стався ефект доміно і всі вони зрештою впали під своєю вагою 37 тонн.

"Чому так сталося і хто винен – на ці питання нехай відповідає експертиза. Поки не буде всебічної перевірки, звинувачувати когось чи щось некоректно. Варіантів може бути чимало, але будь-який з них має бути експертно доведений", — написав він. .

Авдокушин додав, що подібні 36-метрові балки в Україні використовуються лише вдруге, проте всі вони проходять відповідну сертифікацію перед тим, як бути встановлені. Те саме стосується і проєктів мостів.

Блогер також спростував версію про розрив ланцюга, а також зауважив, що на фото з місця події видно, що вони цілі. Також він підкреслив, що деякі користувачі мережі говорили, що балки ставлять надто швидко, проте насправді всі робили свою роботу згідно з графіком, без перекурів та метушні.

Нагадаємо, у Києві вже багато років існує проблема з аварійними мостами та транспортними розв’язками. Наприклад, на сусідній до Дегтярівського мосту Шулявської транспортної розв’язки ситуація з ремонтом затягується.