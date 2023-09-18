В Киевсовете не хотят возвращать столице имущество в центре города

Для возвращения здания в собственность города не хватило одного голоса

Руководство столицы упорно не хочет возвращать историческое здание на Подоле в коммунальную собственность города. Почему так происходит, СМИ раньше писали в расследовании.

Возле церкви Николая Притиска стоит старинное здание, которое уже более 20 лет находится в подвисшем состоянии. С одной стороны, она формально принадлежит киевскому обществу, а с другой – в 1999 году дом по ул. Хорива, 1-Г, общей площадью 1223 кв.м было передано вновь Открытому международному университету развития человека "Украина".

СМИ неоднократно писали о том, что в здании по улице Хорива зарегистрирован благотворительный фонд, разнообразные фирмы, осуществляющие коммерческую деятельность. И хотя там формально размещается кафедра дизайна университета, де-факто это помещение давно закрыто и находится в заброшенном состоянии.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте университета "Украина", с 24 февраля 2022 года занятия в помещении корпуса не проводились.

Большинство депутатов Киевсовета и представителей общества однозначно высказываются за возвращение здания общине для более эффективного использования.

13 июня на сессии Киевсовета при поддержке большинства фракций 66 голосами депутатов вопрос был внесен в повестку дня. Фракция "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко начала играть ситуацию вспять. За соответствующее решение голосовали депутаты всех фракций, кроме одной. В результате, не хватило только одного голоса: за возвращение помещения проголосовало 60 депутатов за необходимых 61.

Ключевой фигурой, всячески блокировавшей этот процесс, оказался Валентин Мондриевский – один из руководителей фракции Кличко в горсовете и по совместимости заместитель городского головы. Неформально именно он контролирует департамент образования в Киеве и почему-то категорически выступает против возвращения здания общине.

В ближайшее время вопрос дома в историческом центре столицы будет поднят в Киевсовете снова. Но у некоторых депутатов возникают вопросы о действиях (а точнее – бездействии) руководства города и его нежелании защитить имущество города и вернуть историческое здание в центре Киева в общину.