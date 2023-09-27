Угрожает ли Киевскому водохранилищу катастрофа: Минприроды объяснило причины обмеления

Регулировка стока Днепра — под контролем, все будет зависеть от погоды, успокаивают госэкологи

На реках Украины содержится режим летнего низкого уровня воды – водность рек, формирующих основной приток к днепровским водохранилищам (Днепр, Припять и Десна), была ниже нормы августа. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, комментируя причины сильного обмеления Киевского водохранилища.

Так, по словам очевидцев, в Киевском море уровень воды в течение августа снизился где-то на 1-1,5 метра. Из-за этого возникли опасения по поводу еще одной экологической катастрофы, вызванной обезвоживанием.

"По данным Укргидрометцентра, средний за август приток воды в Киевское водохранилище составлял 514 м3/с (77 % нормы); расход р. Десна в устьевом участке – 128 м3/с (72% нормы). По состоянию на 07.09.2023 водность Десны была без изменений, а приток к Киевскому водохранилищу медленно снижался. Снижение температуры воздуха и уменьшение потребления электроэнергии позволили уменьшить нагрузку на ГЭС и повысить уровень воды в Киевском водохранилище. За неделю этот уровень повысился на 20 см. Это не самые низкие объемы притока в днепровские водохранилища за последние 10 лет. Однако в связи с потерей Каховского водохранилища до сих пор не полностью решен вопрос водоснабжения городов и сел, бравших воду из Каховского водохранилища", – проинформировали в министерстве.

Поэтому, как отмечают в ведомстве, аккумулированный в Киевском и Кременчугском водохранилищах объем воды использовался для производства электроэнергии и поддержания необходимых уровней воды ниже Днепровского водохранилища для населенных пунктов Днепропетровской области.

В Минприроды также объясняют, что после потери Каховского водохранилища, вызванной подрывом плотины ГЭС, только Кременчугское (полезный объем – 9,07 км3) и Киевское (полезный объем – 1,17 км3) водохранилища имеют достаточные объемы для регулирования стока Днепра.

"В то же время во время критических ситуаций в Объединенной энергетической системе Украины, днепровские ГЭС, за счет объемов водных ресурсов, неоднократно стабилизировали ситуацию в энергосистеме", — отмечается в ответе.

По информации министерства, снижение уровня воды на один метр на Киевском водохранилище летом раньше не происходило, однако такое снижение в конце зимы или начале весны – не редкость, и проводится в рамках подготовки к половодью.

"Таким образом, для водных биоресурсов данная ситуация не является новой. Вместе с тем, информации о заморах рыбы не поступало. Сбросы из водохранилища были большими, чем прилив. Это, в свою очередь, обеспечило проточность. Поэтому не произошло существенного ухудшения качества воды, что наблюдается на водных объектах в жаркую и засушливую погоду", — говорят в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Также государственные экологи уверяют, что ситуация с водохранилищем контролируется, а "дальнейшее повышение уровня воды в водохранилище будет зависеть от притока воды (водности Днепра и Припяти) и погодных условий, а также от состояния энергетической системы".

Как сообщалось, после подрыва российскими оккупантами ГЭС 6 июня Каховское водохранилище обмелело: большая часть водоема превратилась в сушу. По данным специалистов, из-за страшной катастрофы обмелело более 200 тысяч гектаров территорий, где до катастрофы процветала водная экосистема.

"Телеграф" также писал, что из-за катастрофы на Каховской ГЭС без орошения осталось 300 тыс. гектаров земли на юге Украины, что стало серьезной проблемой для местных фермерских хозяйств.