Жовтень вже показує характер: якої погоди чекати у Києві найближчими днями

Вересень вдосталь потішив киян своїм бабиним літом

На початку цього місяця у столицю України завітали хмари. За прогнозами синоптиків, у місті чекають на місцями дрібні опади та поступове похолодання.

Як повідомляє Український гідрометцентр в Telegrami, протягом 3-7 жовтня температурні показники вдень та вночі поступово йтимуть на спад. Вони коливатимуться в межах від +20 до +13 °C у денний час та від 7 до 12 градусів тепла у вночі.

Опадів на цьому тижні багато не очікується, адже на нашу територію продовжує впливати поле підвищеного тиску, проте кілька атмосферних фронтів із північного заходу трохи зачеплять Київщину і подекуди принесуть невеликі дощі 4, 6 та 7 жовтня.

"Тож вдягайтесь вже тепліше, особливо в ранкові години — осінь вступає у свої права", — резюмували в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди взимку. Завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ Вазіра Мартазінова повідомила, коли українцям чекати на найхолодніший місяць зими. Вона зазначила, що наразі грудень можна вважати теплим періодом.