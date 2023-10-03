Платить за проезд в Киеве будут "через раз": новые правила оплаты вводятся с 4 октября

Списывать деньги с карты за проезд будут иначе

В Киеве с 4 октября вводится новая система списывания денег при оплате за проезд банковской картой в общественном транспорте. Изменения затронут как жителей, так и гостей столицы.

Подробно о том, какие изменения произойдут при оплате за проезд, рассказали власти города. Подробности появились на Киев Цифровой в Facebook.

Нововведения в оплате с 4 октября

Отныне при оплате проезда в городском транспорте банковской картой каждые два платежа будут объединяться. То есть, если человек рассчитывается за проезд с помощью пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, оплата будет списываться за каждые две поездки в течение дня. Если за день была всего одна поездка, то оплата спишется в конце дня — после 21:00.

Власти города акцентировали внимание на том, что банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если человек платит за своего спутника, то рекомендовано воспользоваться пластиковой транспортной картой или QR-билетами. Оплата таких билетов остается без изменений.

Как доказать контролеру, что проезд оплачен?

При оплате проезда банковской картой необходимо назвать контролеру последние 4 цифры номера карты. Если проезд оплачен через Apple Pay или Google Pay, нужно назвать 4 последних цифры виртуального счета в Wallet.

Если вы воспользовались QR-билетом или пластиковой транспортной картой, контроллер просканирует их своим считывающим устройством.

Власти города отмечают, что записи в Цифровом об использовании билетов и поездок созданы только для удобства пассажиров. Их отображение в приложении может происходить с задержкой.

Если контролер требует показать запись и отказывается от других доказательств, можно подать жалобу на горячую линию Киевпасстранса: 0 800 504 411.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время ремонтных работ обрушился мост на Дегтяревском путепроводе, который уже несколько месяцев находится на реконструкции.