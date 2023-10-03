Октябрь уже показывает характер: какой погоды ждать в Киеве в ближайшие дни

Сентябрь достаточно порадовал киевлян своим бабьим летом

В начале этого месяца в столицу Украины пришли тучи. По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются местами мелкие осадки и постепенное похолодание.

Как сообщает Украинский гидрометцентр в Telegrami, в течение 3-7 октября температурные показатели днем и ночью будут постепенно идти на убыль. Они будут колебаться от +20 до +13 °C в дневное время и от 7 до 12 градусов тепла ночью.

Осадков на этой неделе много не ожидается, ведь на нашу территорию продолжает влиять поле повышенного давления, однако несколько атмосферных фронтов с северо-запада немного коснутся Киевщины и кое-где принесут небольшие дожди 4, 6 и 7 октября.

"Итак одевайтесь уже теплее, особенно в утренние часы — осень вступает в свои права ", — резюмировали в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды зимой. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова сообщила, когда украинцам ждать самого холодного месяца зимы. Она отметила, что декабрь можно считать теплым периодом.