У Києві на цілий місяць обмежать рух на одній із ділянок: причини та карта

Киян просять уважно поставитися до цієї інформації

У середу, 8 листопада, у Печерському районі Києва більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на одній із ділянок дороги. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Так, рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде обмежено з 8 листопада до 10 грудня. Таким чином цією ділянкою дороги більше місяця неможливо буде проїхати.

Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт проїжджої частини та борту естокади.

Мешканцям та гостям міста представники КП "Київавтодор" приносять свої вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут аби вчасно дістатися до місця призначення.

Місце, де проводитимуться ремонтні роботи

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кияни вимагають організувати швидкісний трамвай на Троєщину : деталі та схема. На сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція щодо організації швидкісного трамвая на Троєщину – історичну місцевість столиці на лівому березі Дніпра. Автор петиції детально розписав маршрут і доклав схему.