Кияни вимагають організувати швидкісний трамвай на Троєщину: деталі та схема

Цікава пропозиція надійшла від мешканця столиці

Днями на сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція щодо організації швидкісного трамвая на Троєщину — історичну місцевість столиці на лівому березі Дніпра. Автор петиції детально розписав маршрут і доклав схему.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської ради. Для розгляду на рівні чиновників петиція має набрати шість тисяч голосів.

Автором петиції №12657 "Про повернення легендарних трамваїних путів та організацію швидкісного трамвая на Троєщину" виступив Арсеній Целіщев. Чоловік переконаний, що саме ці роботи мають стати першочерговими у Києві.

Троєщина

Так, Арсеній Целіщев пропонує спочатку відкрити Подільсько-Воскресенський міст та з’єднати трамвайним маршрутом Поділ із Троєщиною. Після цього автор петиції хоче, щоб трамвайні лінії повернули по мосту Потона.

До своєї пропозиції автор петиції доклав також схему, за якою має бути, на його думку, організовано рух швидкісного трамвая.

На момент публікації матеріалу цю петицію підписало 167 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в кияни активно відмовляються від пластикових транспортних карток. Мешканці та гості столиці все частіше стали оплачувати проїзд у міському наземному транспорті за допомогою цифрової транспортної картки. Як виявилось, саме "отримання" електронної картки для безконтактної оплати проїзду стало найпопулярнішою функцією у додатку "Київ цифровий".