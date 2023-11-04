Киевляне требуют организовать скоростной трамвай на Троещину: детали и схема

Интересное предложение поступило от жителя столицы

На днях, на сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об организации скоростного трамвая на Троещину — историческую местность столицы на левом берегу Днепра. Автор петиции в деталях расписал маршрут и приложил схему.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета. Для рассмотрения на уровне чиновников петиция должно набрать шесть тысяч голосов.

Автором петиции №12657 "О возврате легендарных трамвайных путей и организации скоростного трамвая на Троещину" выступил некто Арсений Целищев. Мужчина убежден, что именно эти работы должны стать первоочередными в Киеве.

Троещина

Так, Арсений Целищев предлагает изначально открыть Подольско-Воскресенский мост и соеденить трамвайным маршрутом Подол с Троещиной. После этого автор петиции хочет чтобы трамвайные линии вернули по мосту Потона.

К своему предложению автор петиции приложил также схему, по которой должно быть, по его мнению, организовано движение скоростного трамвая.

На момент публикации материала данную петицию подписало 167 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевляне активно отказываются от пластиковых транспортных карт. Жители и гости столицы все чаще стали оплачивать проезд в городском наземном транспорте при помощи цифровой транспортной карты. Как оказалось, именно "получение" электронной карты для бесконтактной оплаты проезда стало самой популярной функцией в приложении "Киев цифровой".