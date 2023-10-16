Киевтранс рассказал, сколько должен стоить проезд в Киеве: цифры удивили горожан

Люди возмутились цифрами, которые озвучили представители Киевпасстранса

Тарифы на проезд в наземном транспорте столицы, по мнению чиновников, на сегодняшний день должны составлять от 20 до 24 гривен. Именно таковой является себестоимость проезда в 2023 году.

Об этом сообщается в фейсбук-группе под названием "Пассажиры Киева". Как оказалось, такие данные предоставила директор по экономике и финансам Киевпастранса Антонина Старостенком по запросу активиста Павла Постоенко.

Отмечается, что тарифы на перевозку пассажиров в столичном наземном транспорте были установлены в 2018 году и после этого ни разу не пересматривались. В то время стоимость проезда была зафиксирована на отметке в 8 гривен.

На данный момент, эти тарифы уже не рентабельны, а реальная себестоимость проезда составляет около 20-24 гривен. Антонина Старостенко также отметила, что с 2018 года многое изменилось: начиная от роста тарифов на электроэнергию и заканчивая подорожанием цен на дизельное топливо в районе 73%.

В опубликованном в социальных сетях документе сообщается о том, что себестоимость проезда в наземном транспорте Киева превышает сегодняшнюю стоимость примерно в 2,5 раза.

Стоит отметить, что данная новость вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей. Люди начали сетовать на то, что техническое состояние общественного транспорта оставляет желать лучшего, а чиновники вновь хотят "мутно оправдаться" за возможно предстоящее повышение стоимости проезда в столице.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что по факту падение Дегтяревского моста в Шевченковском районе столицы начато досудебное расследование. Согласно материалам следствия, реконструкцию путепровода по заказу коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводит ООО "Ростдорстрой" с привлечением субподрядных организаций.