Спрос растет: сколько пассажиров ежедневно перевозит городская электричка в Киеве и подорожает ли проезд

Железнодорожники начали ремонт на путях, но курсирование поездов не прекратят

В Киеве не подтвердились слухи о якобы перебоях с курсированием поездов городской электрички и удорожании проезда из-за его нерентабельности. Ранее об этом писали некоторые пользователи соцсетей, а ремонт на путях в определенных локациях восприняли как вероятное перекрытие движения.

Как сообщили по запросу "Телеграфа" в пресс-службе АО "Укрзализныця", от станции "Рубежовская" до железнодорожного пункта "Выдубичи" в сентябре этого года планируется выполнять ремонтно-путевые работы. Они связаны с очисткой щебеночного балласта на перегонах: Киев-Днепровский — Дарница, Путевой пост 17 км — Киев-Днепровский, Почайна — Борщаговка.

"Во время выполнения работ на однопутном мосту 17 км на участке Почайна — Киев-Днепровский меняется поездное положение с 11:00 до 16:00. Электропоезда № 7320, 7322, 7324, 7326, 7328 будут курсировать по сообщению Святошино — Почайная (вместо Святошино — Дарница). Поезда № 7421, 7423, 7425, 7427, 7429 будут курсировать по сообщению Почайна — Святошино (вместо Дарница — Святошино). Курсирование электрички по маршруту Киевского железнодорожного узла является частью проекта Kyiv City Express. Этот проект направлен на развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры столичного региона в Киеве (по Киевскому железнодорожному кольцу) и близлежащих населенных пунктах Киевской области, а также повышение безопасности и комфорта пассажиров. Отмена проекта не рассматривается", — подчеркнули железнодорожники.

Также в УЗ добавили, что для улучшения качества обслуживания пассажиров на маршруте курсирования электрички по Киевскому кольцу транспортники ввели несколько видов оплаты за проезд. Так, для безналичного расчета "Укрзализныця" отделила меню для покупки билетов через чат-бот, дополнительно привлекла к сотрудничеству коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" с возможностью расчета транспортной картой "Киев цифровой" и "Картой киевлянина".

"Сейчас руководство АО "Укрзализныця" не рассматривает вопрос повышения стоимости проезда пассажиров по маршруту Киевского железнодорожного узла. Спрос на перевозку пассажиров зависит от дня недели, в среднем ежедневно городская электричка перевозит более 10 тыс. пассажиров. В течение аналогичного периода 2022 года городской электричкой пользовались в среднем 8,5 тыс. пассажиров в сутки. Следовательно, спрос пассажиров на перевозку городской электричкой растет", — говорят в компании.

Как сообщалось, в прошлом году на маршруте Киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один электропоезд, модернизированный уже во время полномасштабной войны. Кроме того, железнодорожники добавили остановку на станции Киевская Русановка.

Также "Телеграф" писал, что кольцевое движение городской электрички "Укрзализныця" возобновила с июля прошлого года после деоккупации Киевщины и проверки путей, а также переездов.