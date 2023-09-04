Попит зростає: скільки пасажирів щодня перевозить міська електричка в Києві та чи подорожчає проїзд

Залізничники почали ремонт на коліях, але курсування потягів не припинять

У Києві не підтвердились чутки про нібито перебої з курсуванням поїздів міської електрички та здорожчання проїзду через її нерентабельність. Раніше про це писали деякі користувачі соцмереж, які ремонт на коліях в певних локаціях сприйняли як імовірне перекриття руху.

Як повідомили на запит "Телеграфу" в пресслужбі АТ "Укрзалізниця", від станції "Рубежівська" до залізничного пункту "Видубичі" у вересні цього року планується виконувати ремонтно-колійні роботи. Вони пов'язані з очищенням щебеневого баласту на перегонах: Київ-Дніпровський — Дарниця, Колійний пост 17 км — Київ-Дніпровський, Почайна — Борщагівка.

"Під час виконання робіт на одноколійному мосту 17 км на дільниці Почайна — Київ-Дніпровський змінюється поїзне положення з 11:00 до 16:00. Електропоїзди № 7320, 7322, 7324, 7326, 7328 будуть курсувати у сполученні Святошин — Почайна (замість Святошин — Дарниця). Поїзди № 7421, 7423, 7425, 7427, 7429 будуть курсувати у сполученні Почайна — Святошин (замість Дарниця — Святошин). Курсування електрички за маршрутом Київського залізничного вузла є частиною проєкту Kyiv City Express. Цей проєкт спрямований на розвиток та модернізацію залізничної інфраструктури столичного регіону в Києві (по Київському залізничному кільцю) та прилеглих населених пунктах Київської області, а також на підвищення безпеки та комфорту пасажирів. Скасування проєкту не розглядається", — наголосили залізничники.

Також в УЗ додали, що для покращення якості обслуговування пасажирів по маршруту курсування електрички по Київському кільцю було запроваджено кілька видів оплати за проїзд. Так, для безготівкового розрахунку "Укрзалізниця" відокремила меню для купівлі квитків через чат-бот, додатково залучила до співпраці комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" з можливістю розрахунку транспортною карткою "Київ цифровий" і "Карткою киянина".

"Наразі керівництвом АТ "Укрзалізниця" не розглядається питання підвищення вартості проїзду пасажирів за маршрутом Київського залізничного вузла. Попит на перевезення пасажирів залежить від дня тижня, у середньому щоденно міською електричкою перевозиться понад 10 тис. пасажирів. В аналогічний період 2022 року міською електричкою користувалися в середньому 8,5 тис. пасажирів на добу. Отже, попит пасажирів на перевезення міською електричкою зростає", — кажуть в компанії.

Як повідомлялось, торік на маршруті Київської кільцевої електрички почав курсувати ще один електропоїзд, модернізований уже під час повномасштабної війни. Крім того, залізничники додали зупинку на станції Київська Русанівка.

Також "Телеграф" писав, що кільцевий рух міської електрички Укрзалізниця поновила з липня минулого року після деокупації Київщини та перевірки колій і переїздів.