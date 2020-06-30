Електрички у Києві знову відновлюють кільцевий рух

У вихідні міська електричка курсуватиме в обох напрямках згідно з розкладом руху. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

У Києві з 1 липня відновлюється кільцевий рух міської електрички.

Курсування електропоїздів відбуватиметься за схемою: у ранковий час «пік» – переважно у напрямку Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця); у вечірній час «пік» – у напрямку Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця).

У вихідні міська електричка курсуватиме за обома напрямками згідно з розкладом руху, обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки.

8 червня міська електричка Києва запрацювала за маршрутом «Троєщина – Почайна».