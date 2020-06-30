У Києві відкриються перші три кав’ярні Starbucks

20 липня у Києві відкриються перші три кав’ярні культового американського бренду Starbucks.

"Україна є дуже важливим ринком для нас. Це країна, яка швидко розвивається, і ми раді, що можемо відкрити перші кав’ярні Starbucks у столиці, Києві", — заявив директор з розвитку компанії на нових ринках Семюэл Баум, передає прес-офіс Starbucks Corporation в Україні.

Асортимент кави буде цілком ідентичний тому, що продається у всьому світі. Асортимент їжі планують адаптувати під Україну. Зокрема, українські споживачі кави зможуть скуштувати эксклюзивно розроблений для нашої країни ржаний хлібець із кропом.

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Ціни в українських кав’ярнях будуть доступними для українців, повідомив прес-офіс: латте коштуватиме 70 грн, еспресо — 45 грн.

Ще за півроку кава Starbucks з’явиться також у інших містах-мільйонниках країни.