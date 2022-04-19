УЗ запустила ще один модернізований поїзд на маршруті Київської кільцевої електрички

Київська міська електричка поповнилася новим поїздом та ще однією станцією

З 19 квітня на маршруті Київської кільцевої електрички почав курсувати ще один модернізований уже під час війни електропоїзд та додано зупинку на станції Київська Русанівка. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Сьогодні ми ставимо на маршрут модернізований уже під час війни на власному підприємстві електропоїзд. Таким чином, по кільцю Києва курсують виключно модернізовані електрички", — зазначив він.

У відремонтованій електричці зробили підсвітку зони посадки та висадки пасажирів, оновили санвузли, пристосували її для перевезення людей з інвалідністю (з окремими місцями), передбачили окремі місця для перевезення велосипедів, встановили нові ергономічні сидіння для пасажирів, встановили нову енергозаощадливу систему освітлення, систему пожежогасіння, інформаційну систему та інше.

В УЗ також повідомили, що відтепер електричка робитиме зупинку на платформі Київська Русанівка, яку відновили вже за час війни.

"Ця зупинка не функціонувала з 2011 року та була в занедбаному стані. Ми в короткі терміни її реанімували, зокрема, відремонтовано та укріплено платформу", — сказав Камишін.

За його словами, війна дала поштовх для розвитку розпочатого у 2021 році проєкту Kyiv City Express, частиною якого відтепер стане Київська кільцева електричка.

У відомстві нагадали, що 21 березня 2022 року Укрзалізниця запустила рух електропоїздів за маршрутом Дарниця — Святошин, а з 27 березня відновила повноцінний рух кільцем. Наразі електричка робить 20 зупинок на своєму маршруті.

Як відомо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що враховуючи стратегічне значення Укрзалізниці, Урядом було прийнято рішення про перенаправлення 18 млрд грн з програм Мінінфраструктури на потреби компанії.