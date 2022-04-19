УЗ запустила еще один модернизированный поезд на маршруте Киевской кольцевой электрички

Киевская городская электричка пополнилась новым составом и еще одной станцией

С 19 апреля на маршруте Киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный уже во время войны электропоезд и добавлена ​​остановка на станции Киевская Русановка. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Сегодня мы ставим на маршрут модернизированный уже во время войны на собственном предприятии электропоезд. Таким образом, по кольцу Киева курсируют исключительно модернизированные электрички", — отметил он.

В отремонтированной электричке сделали подсветку зоны посадки и высадки пассажиров, обновили санузлы, приспособили ее для перевозки людей с инвалидностью (с отдельными местами), предусмотрели отдельные места для перевозки велосипедов, установили новые эргономичные сиденья для пассажиров, установили новую энергосберегающую систему освещения. информационную систему и прочее.

В УЗ также сообщили, что теперь электричка будет делать остановку на платформе Киевская Русановка, которую возобновили уже за время войны.

"Эта остановка не функционировала с 2011 года и была в запущенном состоянии. Мы в короткие сроки ее реанимировали, в частности, отремонтирована и укреплена платформа", — сказал Камышин.

По его словам, война дала толчок для развития начатого в 2021 году проекта Kyiv City Express, частью которого теперь станет Киевская кольцевая электричка.

В ведомстве напомнили, что 21 марта 2022 года "Укрзализныця" запустила движение электропоездов по маршруту Дарница — Святошино, а с 27 марта возобновила полноценное движение кольцом. В настоящее время электричка делает 20 остановок на своем маршруте.

Как известно, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что учитывая стратегическое значение Укрзализныци, Правительством было принято решение о перенаправлении 18 млрд. грн из программ Мининфраструктуры на нужды компании.