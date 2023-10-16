Київтранс назвав собівартість проїзду в Києві: цифри сколихнули соцмережі

Люди обурилися цифрами, які озвучили представники Київпастрансу

Тарифи на проїзд у наземному транспорті столиці, на думку чиновників, на сьогодні мають становити від 20 до 24 гривень. Саме такою є собівартість проїзду у 2023 році.

Про це повідомляється у фейсбук-групі під назвою "Пасажири Києва". Як виявилося, такі дані надала директор з економіки та фінансів Київпастрансу Антоніна Старостенко на запит активіста Павла Постоєнка.

Наголошується, що тарифи на перевезення пасажирів у столичному наземному транспорті були встановлені у 2018 році і після цього жодного разу не переглядалися. На той час вартість проїзду була зафіксована на позначці 8 гривень.

На даний момент ці тарифи вже не рентабельні, а реальна собівартість проїзду становить близько 20-24 гривень, зазначає Антоніна Старостенко. Вона також зазначила, що з 2018 року багато що змінилося: починаючи від зростання тарифів на електроенергію і закінчуючи подорожчанням цін на дизельне паливо в районі 73%.

В опублікованому в соціальних мережах документі повідомляється, що собівартість проїзду в наземному транспорті Києва перевищує існуючу вартість приблизно в 2,5 рази.

Варто зазначити, що ця новина викликала неоднозначну реакцію серед користувачів соцмереж. Люди почали нарікати на те, що технічний стан громадського транспорту залишає бажати кращого, а чиновники знову хочуть "каламутно виправдатися" за можливе підвищення вартості проїзду в столиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що за фактом падіння Дегтярівського мосту у Шевченківському районі столиці розпочато досудове розслідування. Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації "Київавтодор" проводить ТОВ "Ростдорбуд" із залученням субпідрядних організацій.