У Кличко рассказали, подорожает ли проезд в транспорте Киева

Пересмотр тарифа для пассажиров зависит от военного положения

В Киеве городские власти пока не планируют повышать стоимость проезда в коммунальном пассажирском транспорте, ведь для таких изменений должно быть соблюдено несколько условий. Об этом по запросу "Телеграфа" сообщила начальник управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации КГГА Екатерина Баранова.

— Повышения цены на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не будет. Вопрос пересмотра цен на проезд возможен только после нашей Победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе общественного транспорта, — сообщила она.

Комментируя вопрос оплаты проезда в общественном транспорте с 4 октября, начальник управления уточнила следующее:

— Порядок оплаты услуг по перевозке пассажиров в общественном транспорте не изменился. Средства за проезд списываются в соответствии с количеством поездок. Единственное изменение – время, когда пассажир увидит снятие средств с банковской карты. Ведь с каждой транзакции при оплате банковской картой берется фиксированная комиссия. Если средства снимаются за 2 поездки сразу (после второй), это оптимизирует рассчет за эти транзакции.

По ее словам, в коммунальном предприятии "Главный информационно вычислительный центр" мотивируют изменение порядка оплаты тем, что объединение списания с банковской карты платежей за проезд позволит оптимизировать работу автоматической системы учета оплаты проезда (АСОП) в городском пассажирском транспорте города Киева.

После первой поездки система АСОП, объясняет начальник управления, "будет ждать, пока пассажир совершит вторую, чтобы списать плату сразу за две".

— Или спишет средства вечером, если пассажир совершил одну поездку. Отмечаем, что сам путь оплаты остается неизменным, это не новый способ валидации или оплаты. Изменяется только время списания денег с карты. Детальнее об этих изменениях также разъяснено в материале, размещенном на Официальном портале Киева, — добавила Екатерина Баранова.

Как сообщалось, летом этого года директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявлял, что в Киеве хотят заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом, но сделать это можно только при увеличении стоимости проезда. Он считал, что тариф необходимо повысить с 8 до 30 грн, а затем уже приводить транспорт в надлежащее состояние.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему эксперты прогнозировали рост цен на бензин в Украине.