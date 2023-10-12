У Кличка розповіли, чи подорожчає проїзд у транспорті Києва

Перегляд тарифу для пасажирів залежить від воєнного стану

У Києві міська влада поки не планує підвищувати вартість проїзду в комунальному пасажирському транспорті, адже для таких змін мають бути дотримані кілька умов. Про це на запит "Телеграфу" повідомила начальник управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА Катерина Баранова.

— Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде. Питання перегляду цін на проїзд можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, в тому числі і громадського транспорту, — повідомила вона.

Коментуючи питання оплати проїзду в громадському транспорті з 4 жовтня, начальник управління уточнила наступне:

— Порядок оплати послуг з перевезення пасажирів у громадському транспорті не змінився. Кошти за проїзд списуються відповідно до кількості поїздок. Єдина зміна – час, коли пасажир побачить зняття коштів з банківської картки. Адже з кожної транзакції, при сплаті банківською карткою, береться фіксована комісія. Якщо ж кошти знімаються за 2 поїздки одразу (після другої), це оптимізує оплати за ці транзакції.

За її словами, у комунальному підприємстві "Головний інформаційно обчислювальний центр" мотивують зміну порядку оплати тим, що об'єднання списання з банківської картки платежів за проїзд дозволить оптимізувати роботу автоматичної системи обліку оплати проїзду (АСОП) в міському пасажирському транспорті міста Києва.

Після першої поїздки система АСОП, пояснює начальник управління "буде чекати, поки пасажир здійснить другу, щоб списати плату одразу за дві".

— Або ж спише кошти ввечері, якщо пасажир здійснив одну поїздку. Наголошуємо, що сам шлях оплати залишається незмінним, це не новий спосіб валідації чи оплати. Змінюється лише час списання грошей з картки. Детальніше про ці зміни також роз’яснено у матеріалі, розміщеному на Офіційному порталі Києва, — додала Катерина Баранова.

Як повідомлялось, влітку цього року директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявляв, що у Києві хочуть замінити маршрутки на тролейбуси з автономним ходом, але зробити це можна лише за умови збільшення вартості проїзду. Він вважав, що тариф необхідно підвищити з 8 до 30 грн, а потім уже приводити транспорт у належний стан.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому експерти прогнозували зростання цін на бензин в Україні.