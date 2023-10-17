Киевляне активно отказываются от пластиковых транспортных карт: в чем причина

На смену пластику приходят цифровые технологии

Жители и гости столицы все чаще стали оплачивать проезд в городском наземном транспорте при помощи цифровой транспортной карты. Как оказалось, именно "получение" электронной карты для бесконтактной оплаты проезда стало самой популярной функцией в приложении "Киев цифровой".

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" заместитель председателя КГГА Петр Оленич, курирующий направление цифрового развития, сферу земельных ресурсов и градостроительства. Он отметил, что именно транспортные услуги на сегодняшний день пользуются наибольшей популярностью в приложении "Киев цифровой".

"В приложении "Киев цифровой" наиболее популярные, конечно, транспортные услуги. В разрезе транспорта особенно всплеск пошел, когда мы добавили цифровую транспортную карточку (пользующаяся спросом среди горожан) и запартнерились с VISA, Apple, а также с Mastercard. На сегодняшний день очень хорошие показатели проезда по таким карточкам. Эмитировали почти 60 тысяч цифровых карт. Люди отказываются от пластика", — отметил Петр Оленич.

По его словам, активный отказ от пластиковых проездных — это большой плюс для экологии, ведь в случае с использованием цифровых карт вопрос вторичной переработки пластика отпадает сам собой. Кроме этого, цифровой проездной, который всегда "под рукой" и находится в смартфоне, упрощает жизнь пассажирам.

"По-моему, это и экологически, в первую очередь. Потому что мы обеспечиваем уменьшение выбросов и необходимость вторичной переработки. Как говорится, знаете, маленький шаг, но за счет таких маленьких шагов мы с вами становимся более экологичными.

И, во-вторых, это удобно. Сейчас мы завершаем модернизацию всех систем, чтобы цифровые транспортные карты работали полноценно и в метрополитене", — подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Также Петр Оленич прокомментировал ситуацию с недавним изменением порядка оплаты в общественном транспорте, когда средства с карт пассажиров начали списывать не сразу за одну поездку, а за две, которые люди осуществляют в течение дня.

"Никакого изменения оплаты банковской картой не произошло. Все правила проезда и возможности оплаты остаются такими, как были. Объединение платежей является техническим вопросом, разница которого заключается исключительно во временных рамках, когда пользователь увидит снятие средств с карты. Объединение платежей позволит городу оптимизировать работу системы", — резюмировал Петр Оленич.

Больше о динамике диджитализации столицы до и во время войны, новых опциях в приложении "Киев Цифровой", скандалах из-за петиций и транспорта вы можете прочитать в первой части интервью с заместителем председателя КГГА Петром Оленичем, курирующим направление цифрового развития, сферу земельных ресурсов и градостроительства под названием "Петиции – обычный инструмент, нет задачи выполнять, что там написано": интервью с замом Кличко, ч.I.