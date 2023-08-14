Как сделать QR-билет, если забыли проездной: простой способ

Одноразовый QR-билет генерируется из поездок, купленных и действительных до конца месяца

Несмотря на то, что в Киеве обостряется транспортный кризис, автобусы и трамваи продолжают перевозить пассажиров, а разработчики приложения "Киев Цифровой" — обновлять и расширять интерфейс программы. Одной из последних добавленных функций стала возможность сделать одноразовый QR-билет.

Как пишет Meta.ua, одноразовый QR-билет генерируется из лимитированных проездных в количестве от 23 до 124 поездок, действительных до конца месяца. Этот вариант удобен, если пользователь приобрел проездной на пластиковую транспортную карту или студенческий и забыл его дома.

Как сделать QR-билет в приложении

Действительные до конца дня QR-билеты можно создать в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Транспортная карта". Если пользователь не активирует билет до полуночи, то не использованная поездка возвращается на транспортную карту. Возможность доступна и для цифровой транспортной карты.

В обновленной версии приложения стали доступные и другие усовершенствования, добавленные по отзывам пользователей. Теперь на транспортной карте будут отображаться как проездные на текущий месяц, так и купленные на следующий.

В случае ошибочной привязки цифровой карты к пластиковой банковской карте пользователи Android получат push-сообщение с просьбой переподвязать карту. Кроме того, в приложение добавили ограничения для удаления цифровой транспортной карты только через службу поддержки – с целью защиты пользователей от случайного удаления карты.

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