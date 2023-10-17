Кияни активно відмовляються від пластикових транспортних карток: у чому причина

На зміну пластику приходять цифрові технології

Мешканці та гості столиці все частіше стали оплачувати проїзд у міському наземному транспорті за допомогою цифрової транспортної картки. Як виявилось, саме "отримання" електронної картки для безконтактної оплати проїзду стало найпопулярнішою функцією у додатку "Київ цифровий".

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" заступник голови КМДА Петро Оленич, який курирує напрямок цифрового розвитку, сферу земельних ресурсів та містобудування. Він зазначив, що саме транспортні послуги на сьогоднішній день мають найбільшу популярність у додатку "Київ цифровий".

"У додатку "Київ цифровий" найбільш популярні, звичайно, транспортні послуги. У розрізі транспорту особливо сплеск пішов, коли ми додали цифрову транспортну картку (що користується попитом серед городян) і запартнерилися з VISA, Apple, а також з Mastercard. На сьогодні дуже хороші показники проїзду такими картками. Емітували майже 60 тисяч цифрових карток. Люди відмовляються від пластику", — зазначив Петро Оленич.

За його словами, активна відмова від пластикових проїзних — це великий плюс для екології, адже у разі використання цифрових карт питання вторинної переробки пластику відпадає саме собою. Окрім цього, цифровий проїзний, який завжди "під рукою" і перебуває у смартфоні, спрощує життя пасажирам.

"На мою думку, це й екологічно, насамперед. Тому що ми забезпечуємо зменшення викидів і необхідність вторинної переробки. Як кажуть, знаєте, маленький крок, але за рахунок таких маленьких кроків ми з вами стаємо більш екологічними.

І по-друге, це зручно. Зараз ми завершуємо модернізацію всіх систем, щоб цифрові транспортні картки працювали повноцінно і в метрополітені", - наголосив заступник голови КМДА.

Також Петро Оленич прокоментував ситуацію із нещодавньою зміною порядку оплати у громадському транспорті, коли кошти з карток пасажирів почали списувати не одразу за одну поїздку, а за дві, які люди здійснюють протягом дня.

"Жодної зміни оплати банківською картою не відбулося. Усі правила проїзду та можливості оплати залишаються такими, як були. Об’єднання платежів є технічним питанням, різниця якого полягає виключно у тимчасових рамках, коли користувач побачить зняття коштів з картки. Об’єднання платежів дозволить місту оптимізувати роботу системи ", — резюмував Петро Оленич.

Більше про динаміку диджиталізації столиці до та під час війни, нові опції у додатку "Київ Цифрової", скандали через петиції та транспорт ви можете прочитати в першій частині інтерв’ю із заступником голови КМДА Петром Оленічем, який займається напрямом цифрового розвитку, сферою земельних ресурсів та містобудування під назвою "Петиції – звичайний інструмент, немає завдання виконувати, що там написано": інтерв’ю із заступником Кличка, ч.І.