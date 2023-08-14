Як зробити QR-квиток, якщо забули проїзний: простий спосіб

Одноразовий QR-квиток генерується з поїздок, куплених та дійсних до кінця місяця

Попри те, що в Києві загострюється транспортна криза, автобуси та трамваї продовжують перевозити пасажирів, а розробники програми "Київ Цифровий" — оновлювати та розширювати інтерфейс програми. Однією з останніх доданих функцій стала можливість зробити одноразовий QR-квиток.

Як пише Meta.ua, одноразовий QR-квиток генерується з лімітованих проїзних у кількості від 23 до 124 поїздок, дійсних до кінця місяця. Цей варіант зручний, якщо користувач придбав проїзний на пластикову транспортну картку або студентський та забув його вдома.

Як зробити QR-квиток у додатку

Дійсні до кінця дня QR-квитки можна створити у додатку "Київ Цифровий" у розділі "Транспортна карта". Якщо користувач не активує квиток до півночі, то не використана подорож повертається на транспортну картку. Можливість доступна і для цифрової транспортної картки.

В оновленій версії програми стали доступні та інші вдосконалення, додані за відгуками користувачів. Тепер на транспортній карті відображатимуться як проїзні на поточний місяць, так і куплені на наступний.

У разі помилкової прив’язки цифрової картки до пластикової банківської картки користувачі Android отримають push-повідомлення з проханням перепідв’язати картку. Крім того, додаток додав обмеження для видалення цифрової транспортної картки тільки через службу підтримки – з метою захисту користувачів від випадкового видалення картки.

Раніше ми розповідали, що зробити з телефоном перед подорожжю, щоб відпустка пройшла без пригод.