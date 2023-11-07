В Киеве на целый месяц ограничат движение на одном из участков: причины и карта

Киевлян просят внимательно отнестись к данной информации

В среду, 8 ноября, в Печерском районе Киева более чем на месяц ограничат движение транспорта на одном из участков дороги. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Так, движение на съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе будет ограничено начиная с 8 ноября и заканчивая 10 декабря. Таким образом по этому участку дороги больше месяца невозможно будет проехать.

Ограничения связаны с проведением работ по ремонту и реконструкции проезжей части и борта эстокады.

Жителям и гостям города представители КП "Киевавтодор" приносят свои извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Место, где будут проводиться ремонтные работы

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киевляне требуют организовать скоростной трамвай на Троещину: детали и схема. На сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об организации скоростного трамвая на Троещину — историческую местность столицы на левом берегу Днепра. Автор петиции в деталях расписал маршрут и приложил схему.