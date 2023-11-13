В Киеве изменится схема движения одного из автобусных маршрутов: карта

Пассажиров просят внимательно отнестись к данной информации

Начиная со среды, 15 ноября, в столице по измененному маршруту начнет курсировать автобус №41-Д. Схема движения была составлена с учетом результатов изучения пассажиропотока.

Пассажиров просят внимательно планировать свой маршрут с учетом внесенных изменений. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Так, со среды, 15 ноября, автобус № 41-Д будет курсировать по измененной схеме, которая была организована после изучения пассажиропотока на маршруте. Это позволит улучшить обслуживание клиентов "Киевпастранса".

Движение автобусов будет организовано по следующей схеме:

станция метро "Героев Днепра" — проспект Оболонский — улица Героев Днепра — улица Полярная — площадь Тараса Шевченко — проспект Литовский — улица Днепроводская — поселок ДВС.

Схема движения автобусов № 41-Д

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве на целый месяц ограничат движение на одном из участков: причины и карта. Так, движение на съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе будет ограничено начиная с 8 ноября и заканчивая 10 декабря. Таким образом по этому участку дороги больше месяца невозможно будет проехать.