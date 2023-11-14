Список самых популярных новых авто октября: что выбирали в Украине

Самым популярным авто оказался Volkswagen ID.4

По итогам 10 месяцев 2023 года украинские дилеры продали 48 450 легковушек. Общее количество проданных дилерами машин по итогам октября составило 5654 штуки.

Осенью база данных ГСЦ МВД Украины о регистрационных действиях ежедневно пополнялась почти двумя сотнями записей о новых автомобилях. Об этом сообщает AUTO.RIA.

Так, согласно данным открытых источников по итогам продаж новых авто в октябре 2023 года, специалисты сделали список марок авто, которые оказались самыми популярными среди украинцев.

15 самых популярных моделей в Украине и их проданное количество

1. Volkswagen ID.4: 354;

2. Toyota RAV4: 339;

3. Renault Duster: 246;

4. Nissan Qashqai: 218;

5. Skoda Kodiaq: 136;

6. Toyota Camry: 128;

7. Hyundai Tucson: 127;

8. Mazda CX-5: 125;

9. Toyota Land Cruiser Prado: 118;

10. Suzuki Vitara: 108;

11. Skoda Octavia: 108;

12. BMW X5: 107;

13. Toyota Corolla Cross: 101;

14. Mercedes-Benz GLE: 92;

15. Skoda Kamiq: 9;

Ранее "Телеграф" сообщил, что в попытке сэкономить средства, украинцы в последнее время предпочитали автомобили с пробегом. Особой популярностью пользуются минивэны.