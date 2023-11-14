Во всех электрокарах обнаружили серьезный недостаток, — исследование
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Не все так безоблачно, как казалось
Электрокары сейчас на пике популярности как в мире, так и в Украине. Они не только позволяют снизить вредное влияние на окружающую среду, но и сильно экономят деньги на заправку.
Однако, как выяснилось, все не так здорово. В современных электрокарах обнаружили серьезный недостаток.
В частности, ученые из американского Университета Джорджа Вашингтона решили сравнить пробеги подержанных автомобилей с разными типами двигателей — бензиновыми, дизельными, электрическими и т.п. Для этого взяли почти 24 миллиона автомобилей легковых и внедорожных автомобилей.
Результаты сравнения
Неожиданно оказалось, что электрокары проезжают гораздо меньше километров в год. В среднем – всего около 11 500 км. В то время как авто с ДВС — почти 19 тысяч.
Причиной является то, что электрокары обычно служат лишь вспомогательным транспортным средством, ведь во многих городах и странах инфраструктура зарядных станций плохо развита.
Интересно, что автомобили марки Tesla проезжали гораздо больше, чем электрические автомобили других марок. То есть, хотя раньше говорили, что электрокары и автомобили с двигателем внутреннего сгорания могут эксплуатироваться одинаково, реальность совсем другая. Пробег электромобилей значительно переоценен.
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