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Украинцы в октябре купили рекордное количество электрокаров: кто в лидерах продаж

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Электромобиль
Электромобиль. Фото freepik.com

Несмотря на угрозу блэкаутов, популярность таких машин растет

Французская автомобильная компания Citroen выпустила новую версию электрокара Ami, а в Украине в октябре купили 6,2 тыс. новых и подержанных электроавто. Это на 156% больше, чем в сентябре-2022 и на 1,6% больше, чем в августе-2023 и является рекордным показателем за месяц.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Уточняется, что среди приобретенных украинцами в октябре электрокаров 99% были легковыми, и 1% (53 шт.) — грузовыми.

Большинство из них (58,9% или 3 626 шт.) привезли подержанными из-за границы. Новых украинцы купили 13,6% (838 шт.). По состоянию на ноябрь, парк электроавтомобилей в Украине составляет 76 916 штук: 74 766 легковых, 2 145 грузовых, и 5 автобусов.

Внутренние перепродажи электрокаров в октябре:

  • Nissan Leaf — 393 шт
  • Volkswagen e-Golf — 186 шт
  • Tesla Model 3 – 149 шт
  • Volkswagen ID.4 — 109 шт
  • Renault ZOE — 87 шт

Импорт электрокаров с пробегом в октябре:

  • Nissan Leaf – 573 шт
  • Tesla Model 3 — 443 шт
  • Volkswagen e-Golf — 407 шт
  • Tesla Model Y — 259 шт
  • Audi e-tron — 216 шт

Покупка новых электромобилей в октябре:

  • Volkswagen ID.4 — 355 шт
  • Toyota bZ4X – 64 шт
  • Volkswagen ID.6 — 45 шт
  • Honda e:NS1 – 39 шт
  • Audi Q4 — 24

"Интересный тренд: большинство новых электромобилей везут из Китая независимые дилеры", — отметили специалисты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в использовании электрокаров обнаружили интересную особенность. Она стала очевидна при сравнении пробегов подержанных автомобилей с разными типами двигателей — бензиновыми, дизельными, электрическими и т.п.

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