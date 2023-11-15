Ford выпустит новую модификацию недорогого внедорожника: первые фото

Самый маленький и самый дешевый пикап Ford — Maverick очень нравится покупателям

Недорогой пикап Ford Maverick существует на рынке уже несколько лет, теперь производитель решил выпустить новый вариант практичного внедорожника — Ford Maverick Lobo, в котором акцент будет сделан на производительности. В сети появились первые фото, сделанные в Мичигане.

Новый Ford Maverick Lobo 2024 модельного года сейчас находится на стадии дорожных испытаний, пишет Carscoops. Поэтому кузов покрыли маскировкой и плотными чехлами, что не позволяет разглядеть мелкие детали.

Однако кое-что из этих фото понять можно — заметны большие колесные диски спортивного дизайна. Очевидно, что дизайн пикапа, который получит новые бампера, будет более агрессивным.

При этом фотографы отметили, что установка задней подвески предполагает, что этот конкретный прототип имеет полный привод. Они также заявили, что есть "признаки наличия интеркулера в нижнем воздухозаборнике переднего бампера, что указывает на более мощную силовую установку с турбонаддувом". Однако этот вывод может быть ошибочным, поскольку обновленный бампер может сделать интеркулер более заметным, из-за чего он может казаться большим.

По предварительным данным, Ford Maverick Lobo получит более мощную силовую установку и другую выхлопную систему. На данный момент самый мощный Maverick предлагает 250 л.с. Самый маленький и самый дешевый пикап Ford — Maverick очень нравится покупателям. Ожидается, что новая модификация еще больше повысит популярность модели.

Отметим, пока неизвестно, сколько будет стоить Ford Maverick Lobo, но цена Ford Maverick 2022, в базовой комплектации в США составляет 19 995 долларов. Что довольно немного для внедорожника.

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