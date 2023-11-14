В Украине изменили цены на автономера: сколько теперь нужно заплатить за красивые цифры

Новая стоимость указана без НДС

Правительство Украины приняло изменения по стоимости платных номерных знаков. Они не коснуться только номеров на мопеды.

Об этом информирует пресс-служба МВД. Сообщается, что цены в одних случаях выросли, а в других наоборот — уменьшились.

Изменения отдельных платных знаков:

0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн.

четыре одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) – 50 000 грн.

комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 і 0009 – 50 000 грн.

двух последовательніх пар одинаковых цифр – 15 000 грн.

последовательные цифры 0123 и 1234 – 15 000 грн.

начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковые – 10 000 грн.

Уменьшена стоимость платных знаков с цифрой "6":

0006 и 6666 – 10 000 грн.

четыре цифры – двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4000 грн.

Отмечается, что стоимость указана без НДС, касается автомобилей и автобусов.

"Следующий шаг – доставка номерных знаков по почте и предоставление возможности субъектам хозяйствования производить номерные знаки установленного образца" – отметил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Напомним, ранее мы писали о том, что водительские права в Украине будут выдавать через "Дію"