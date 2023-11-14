В Україні змінили ціни на автономери: скільки тепер потрібно заплатити за красиві цифри

Нова вартість вказана без ПДВ

Уряд України ухвалив зміни щодо вартості платних номерних знаків. Вони не торкнуться лише номерів на мопеди.

Про це повідомляє пресслужба МВС. Повідомляється, що ціни в одних випадках зросли, а в інших навпаки – зменшилися.

Зміни окремих платних знаків:

0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн.

Одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн.

Комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 – 50 000 грн.

Послідовні пари однакових цифр – 15 000 грн.

Послідовні цифри 0123 та 1234 – 15 000 грн.

Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.

Зменшена вартість знаків із цифрою "6", номерів:

0006 та 6666 – 10 000 грн.

з двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – 4000 грн.

Три цифри з яких 6 (підряд) – 4000 грн.

Зазначається, що вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.

"Наступний крок – доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка" – зауважив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

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