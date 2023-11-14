В Україні змінили ціни на автономери: скільки тепер потрібно заплатити за красиві цифри
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Нова вартість вказана без ПДВ
Уряд України ухвалив зміни щодо вартості платних номерних знаків. Вони не торкнуться лише номерів на мопеди.
Про це повідомляє пресслужба МВС. Повідомляється, що ціни в одних випадках зросли, а в інших навпаки – зменшилися.
Зміни окремих платних знаків:
- 0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн.
- Одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн.
- Комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 – 50 000 грн.
- Послідовні пари однакових цифр – 15 000 грн.
- Послідовні цифри 0123 та 1234 – 15 000 грн.
- Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.
Зменшена вартість знаків із цифрою "6", номерів:
- 0006 та 6666 – 10 000 грн.
- з двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – 4000 грн.
- Три цифри з яких 6 (підряд) – 4000 грн.
Зазначається, що вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.
"Наступний крок – доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка" – зауважив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.
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