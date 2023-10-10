Водійські права в Україні видаватимуть через "Дію": деталі

Тепер не потрібно їхати на інший кінець міста, щоб забрати права

У застосунок "Дія" додадуть нову функцію, яка буде дуже корисною для водіїв, особливо тих, які живуть у великих містах. Розповідаємо деталі.

Тепер після навчання в автошколі та складених іспитів з водіння вам не потрібно буде їздити декілька разів у центр МВС, щоб оформити документи на отримання документа водія, а потім забирати його. Усе це можна буде зробити за допомогою додатку "Дія", повідомляють на сайті Головного сервісного центру МВС.

У застосунку можна буде не лише заповнити бланк на отримання документа водія, але й замовити його доставку — кур’єром або на відділення "Укрпошти". Наразі сервіс тестують і запрошують усіх охочих долучитися до цього процесу.

У тестуванні можуть взяти участь ті, хто хоче замінити своє водійське посвідчення у зв’язку зі зміною особистих даних, його втратою, а також для ті, хто щойно став водієм.

Сервіс будуть поступово вдосконалювати і розширювати перелік послуг у ньому.

Якщо ви маєте у "Дії" ідентифікаційний код, паспорт або інший документ для посвідчення особи, наявне посвідчення водія та місце проживання, зареєстроване у застосунку, можете записатися на тестування через Телеграм-бот "Дії".

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