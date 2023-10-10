Водительские права в Украине будут выдавать через "Дію": детали

Теперь не нужно ехать на другой конец города, чтобы забрать права

В приложение "Дія" добавят новую функцию, которая будет очень полезна для водителей, особенно живущих в больших городах. Рассказываем подробности.

Теперь после обучения в автошколе и сданных экзаменов по вождению вам не нужно будет ездить несколько раз в центр МВД, чтобы оформить документы на получение водительского документа, а затем забирать его. Все это можно будет сделать с помощью приложения "Дія", сообщают на сайте Главного сервисного центра МВД.

В приложении можно будет не только заполнить бланк на получение водительского документа, но и заказать его доставку — курьером или на отделение "Укрпочты". Теперь сервис тестируют и приглашают всех желающих присоединиться к этому процессу.

В тестировании могут принять участие те, кто хочет заменить свое водительское удостоверение в связи с изменением личных данных, его потерей, а также те, кто только стал водителем.

Сервис будут постепенно совершенствовать и расширять список услуг в нем.

Если вы имеете в "Дії" идентификационный код, паспорт или другой документ для удостоверения личности, имеющееся водительское удостоверение и место жительства, зарегистрированное в приложении, можете записаться на тестирование через Телеграмм-бот "Дії".

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