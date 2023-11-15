Подойдут и на фронт, и на сельское бездорожье: топ-5 лучших внедорожников до $6000 в Украине

Эти авто готовы к выполнению самых сложных задач

Автомобили, способные преодолеть бездорожье, отличаются крепкой конструкцией, большим кузовом, полным приводом и мощными двигателями. Также внедорожники должны иметь высокий клиренс, чтобы на них можно было беспрепятственно кататься и на природе, и по городу.

К тому же наши военные постоянно нуждаются в таких автомобилях для выполнения действительно сложных задач на фронте. И вообще прекрасно, когда у них умеренная цена. Предлагаем вашему вниманию 5 самых лучших моделей надежных внедорожников, которые можно приобрести в Украине по цене около 6 тысяч долларов.

Kia Sorento 2004 года выпуска

Kia Sorento 2004 – это внедорожник среднего размера с типичным дизайном для того времени, который выпускала южнокорейская компания Kia Motors. Официальный дебют модели состоялся в 2002 году.

Обычно автомобиль оборудован 3,5-литровым V6 бензиновым двигателем, который был очень мощным и придавал Kia Sorento внедорожные свойства. В зависимости от версии автомобиль комплектовался 4-ступенчатой автоматической или 5-ступенчатой механической коробкой передач. В 2004 году Sorento получил полный повод, что сделало автомобиль еще более выносливым.

Сегодня Kia Sorento в Украине можно купить по цене около 6 тысяч долларов. Из-за границы – еще дешевле.

SsangYong Rexton 2006

SsangYong Rexton – еще один представитель южнокорейского автопрома. SsangYong не получил значительной популярности в Украине, однако сейчас внедорожники этого бренда часто привозят из-за рубежа. Они дешевы и надежны.

SsangYong Rexton представили в 2001 году, и в 2006 году внедорожник получил очередную модификацию. Он комплектовался дизельным двигателем объемом 2,7 литра с мощностью около 163 лошадиных сил. На рынках разных стран автомобиль представлен с 5-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач и полным приводом.

Машина имеет независимую переднюю и заднюю подвески – это способствует комфортной езде как по асфальту, так и по бездорожью. Внутри видим просторный салон, вмещающий до 5 пассажиров.

Land Rover Freelander 2002

Если вам нужен надежный компактный внедорожник, то Land Rover Freelander 2002 выпуска отлично подойдет. Эта модель входит в линейку среднеразмерных автомобилей, которая сочетает в себе комфорт и высокую проходимость.

Land Rover Freelander в 2002 году оснащался 2,5-литровым V6 бензиновым или дизельным двигателем в зависимости от рынка и выбранной конфигурации. Его мощность составляла 175-180 лошадиных сил.

Автомобиль предлагался с 5-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач и имел полный привод. Land Rover Freelander 2002 получил положительные отзывы владельцев за свои внедорожные свойства и удобство на дороге. Именно эта модель помогла компании в выходе на рынок компактных внедорожников.

Обо всех проблемах и недостатках авто рассказывается в этом видео:

Nissan X-Trail 2003

Nissan X-Trail 2003 года – функциональный и стильный внедорожник, который остается актуальным даже через 20 лет после дебюта. Он имеет динамичный и несколько агрессивный дизайн с широкой радиаторной решеткой и необычным бампером. Сидения эргономичны и функциональны, дизайнеры здесь удачно соединили качество материалов и стиль.

Одной из главных особенностей автомобиля является его динамичное поведение на трассе. Благодаря высокой проходимости и полному приводу, а также мощному 2,5-литровому бензиновому двигателю, Nissan X-Trail может легко преодолеть различные дорожные условия.

Все недостатки и преимущества этого авто смотрите в ролике:

Hyundai Tucson 2004

Hyundai Tucson 2004 – это автомобиль, который отлично подойдет для любого бездорожья благодаря своим отличным техническим характеристикам. Этот внедорожник оборудован 2.0-литровым бензиновым двигателем, который и не тратит много топлива, но является достаточно мощным.

Tucson 2004 оборудован стандартным комплексом безопасности, включая подушки безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочную систему тормозов и систему контроля стабильности. Сегодня Hyundai Tucson 2004 года выпуска в Украине можно купить даже дешевле, чем 6 тысяч долларов. Однако всегда нужно учитывать техническое состояние автомобиля и его пробег.

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