Самые дешевые в обслуживании модели Nissan: топ-6

Купив авто из этого перечня, вы точно не разочаруетесь

В мире автомобильной индустрии существуют бренды, которые завоевывают сердца водителей не только своим дизайном и техническими нововведениями, но и надежностью и годами эксплуатации без каких-либо неисправностей. Среди известнейших автопроизводителей особенно выделяется Nissan – его машины очень надежны и качественны.

По данным интернет-ресурса RepairPal, Nissan признан одним из лидеров в надежности. Эксперты сравнили 32 автомобильных бренда, среди которых Nissan получил 4,0 из 5,0.

А еще они очень дешевы в обслуживании. Средняя годовая стоимость ремонта автомобилей этого бренда составляет всего 500 долларов США. Чтобы сделать такие выводы, эксперты HotCars проанализировали сотни подержанных автомобилей Nissan. Публикуем перечень моделей, получивших не менее 80 баллов.

Самые надежные и дешевые в обслуживании модели:

Nissan Leaf 2019 года выпуска – средние расходы 231 доллар в год;

Nissan Versa 2022 года выпуска – средние расходы 388 долларов в год;

Nissan Altima 2022 года выпуска – средние расходы 425 долларов в год;

Nissan Rogue 2021 года выпуска – средние расходы 467 долларов в год;

Nissan Frontier 2019 года выпуска – средние расходы 470 долларов в год;

Nissan Sentra 2021 года выпуска – средние расходы 491 доллар в год.

Что подразумевается под стоимостью обслуживания авто?

В Nissan рекомендуют ежегодно производить техническое обслуживание автомобиля, чтобы обеспечить ему оптимальную работу. Ежегодно рекомендуется выполнять следующие действия:

Смена масла и фильтра. Регулярная замена масла и фильтра – это ключевой элемент длительного удержания двигателя в отличном состоянии.

Проверка и замена жидкостей, включая антифриз.

Проверка и сервис тормозной системы. Регулярная проверка тормозов и их обслуживание являются ключевыми для обеспечения безопасности на дороге. Замена тормозных колодок и проверка состояния дисков рекомендуется примерно раз в год.

Замена резины на зимнюю/летнюю в зависимости от времени года.

Эти процедуры могут казаться обычными, но они являются необходимым элементом длительного и безопасного функционирования любого автомобиля. Особенно если ваш автомобиль еще на гарантии.

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