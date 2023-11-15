Підійдуть і на фронт, і на сільське бездоріжжя: топ-5 найкращих позашляховиків до $6000 в Україні

Ці авто готові до виконання найскладніших задач

Автомобілі, здатні подолати бездоріжжя, відрізняються міцною конструкцією, великим кузовом, повним приводом та потужними двигунами. Також позашляховики повинні мати високий кліренс, щоб на ній можна було безперешкодно кататися і на природі, і по місту.

До того ж наші військові постійно потребують такі автомобілі для виконання насправді складних завдань на фронті. І взагалі прекрасно, коли вони мають помірну ціну. Пропонуємо вашій увазі 5 найкращих моделей надійних позашляховиків, які можна придбати в Україні за ціною близько 6 тисяч доларів.

Kia Sorento 2004 року випуску

Kia Sorento 2004 — це позашляховик середнього розміру та типовим дизайном для того часу, який випускала південнокорейська компанія Kia Motors. Офіційний дебют моделі відбувся у 2002 році.

Зазвичай автомобіль обладнаний 3,5-літровим V6 бензиновим двигуном, який був дуже потужним та надавав Kia Sorento позашляхових властивостей. Залежно від версії, автомобіль комплектувався 4-ступеневою автоматичною чи 5-ступеневою механічною коробкою передач. У 2004 році Sorento отримав повний привід, що зробило автомобіль ще більш витривалим.

Сьогодні Kia Sorento в Україні можна купити за ціною близько 6 тисяч доларів. З-за кордону — ще дешевше.

SsangYong Rexton 2006

SsangYong Rexton — ще один представник південнокорейського автопрому. SsangYong не отримав значної популярності в Україні, проте зараз вживані позашляховики цього бренду часто привозять з-за кордону. Вони дешеві та надійні.

SsangYong Rexton представили у 2001 році, і в 2006 позашляховик отримав чергову модифікацію. Він комплектувався дизельним двигуном об'ємом 2,7 літра з потужністю близько 163 кінських сил. На ринках різних країн автомобіль представлений з 5-ступеневою механічною або автоматичною коробками передач та повним приводом.

Машина має незалежну передню та задню підвіски — це сприяє комфортній їзді як асфальтом, так і бездоріжжям. Всередині бачимо просторий салон, що вміщає до 5 пасажирів.

Land Rover Freelander 2002

Якщо вам потрібен надійний компактний позашляховик, то Land Rover Freelander 2002 року випуску відмінно підійде. Ця модель входить до лінійки середньорозмірних авто, який поєднує у собі комфорт та високу прохідність.

Land Rover Freelander у 2002 році оснащувався 2,5-літровим V6 бензиновим або дизельним двигуном, залежно від ринку та обраної конфігурації. Його потужність складала 175-180 кінських сил.

Автомобіль пропонувався з 5-ступеневою механічною або автоматичною коробкою передач та мав повний привід.Land Rover Freelander 2002 отримав позитивні відгуки власників за свої позашляхові властивості та зручність на дорозі. Саме ця модель допомогла компанії у виході на ринок компактних позашляховиків.

Про усі проблеми та недоліки авто розповідається у цьому відео:

Nissan X-Trail 2003

Nissan X-Trail 2003 року — функціональний та стильний позашляховик, який залишається актуальним навіть через 20 років після дебюту. Він має динамічний та дещо агресивний дизайн з широкою решіткою радіатора та незвичайним бампером. Сидіння ергономічні та функціональні, дизайнери тут вдало поєднали якість матеріалів та стиль.

Однією з головних особливостей автомобіля є його динамічна поведінка на трасі. Завдяки високій прохідності та повному приводу, а також потужному 2,5-літровому бензиновому двигуну, Nissan X-Trail може легко подолати різноманітні дорожні умови.

Про усі недоліки та переваги цього авто дивіться у ролику:

Hyundai Tucson 2004

Hyundai Tucson 2004 — це автомобіль, який відмінно підійде для будь-якого бездоріжжя завдяки своїм відмінним технічним характеристикам. Цей позашляховик обладнаний 2.0-літровим бензиновим двигуном, який і не витрачає багато палива, але і є достатньо потужним.

Tucson 2004 року обладнаний стандартним комплексом безпеки, включаючи подушки безпеки водія та переднього пасажира, антиблокувальну систему гальм і систему контролю стабільності. Сьогодні Hyundai Tucson 2004 року випуску в Україні можна купити навіть дешевше, ніж 6 тисяч доларів. Проте завжди потрібно зважати на технічний стан автомобіля та його пробіг.

Раніше "Телеграф" розповідав про найдешевші в обслуговуванні моделі Nissan.